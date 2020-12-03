قالوا لـ دوت الخليج| نجوى النجار توجه نصيحة لجمهور "القاهرة السينمائي".. تامر حبيب يكشف كواليس تعاونه الأول مع ساندرا نشأت

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن مشاركتهم في مهرجان القاهرة السينمائي، أو أسباب غيابهم عن الساحة أو أمور أخرى.. وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.



الفلسطينية نجوى النجار

عبرت المخرجة نجوى النجار عن سعادتها بإنضمامها كعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، وقالت في تصريحات لـ دوت الخليج أنها فخورة لكونها متواجدة بهذا المنصب في واحد من أكبر المهرجانات في العالم، وأكدت أنها مسئولية كبيرة على عاتقها ولكنها ستبذل كل ما تملكه من أجل أن تؤدي مهامها.



وطلبت من كل محبي السينما وجمهور " القاهرة السينمائي" ونصحتهم أن يلتزموا إرتداء الكمامات، لكى نمر من أزمة كورونا، ونعبر تلك المرحلة الصعبة.



وكان قد أعلن القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى



رئيس اللجنة هو المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي – "The Russian Ark الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه "فاوست"Faust- على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011.



تامر حبيب



أكد السيناريست تامر حبيب، أن هنالك احتمالية للتعاون الأول له مع المخرجة ساندرا نشأت.



وقال تامر حبيب، في تصريح لـ "دوت الخليج": "فيه كلام على سيناريو مع سندرا نشأت وده التعاون الأول بينا مع اننا صحاب من زمان بس عمرنا ما اشتغلنا سوا، إن شاء الله يبقى فيه فيلم لينا مع بعض".



وشارك المؤلف والسيناريست تامر حبيب جمهوره بصورة تجمعه، مع النجمة التونسية هند صبري، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام".



وأحدث أعمال السيناريست تامر حبيب مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوي، على قاسم، أحمد صفوت وآخرين.



وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



فاطمة عيد



قالت المطربة الشعبية فاطمة عيد أن ابنتها المطربة الشابة ترفض الظهور معها في أي برنامج لانها تريد الاعتماد علي نفسها كفنانة .



أضافت فاطمة : مشاركتي معها في عمل فني تم تأجيله لأكثر من مرة لأسباب كثيرة ابرزها أن الجهمور يعرف من هي شيماء ويحكم عليها نتيجة للاعمال الفنية التي تقدمها وليس كمشاركتي ومساعدتها .



شيماء الشايب



نفت الفنانة شيماء الشايب، ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية.



وطمأنت شيماء الشايب، جمهورها ومحبيها، من خلال تصريح خاص لـ «دوت الخليج» وقالت فيه إن حالتها الصحية مستقرة، مستنكرة تلك الأخبار المزعجة قائلة: «يا ساتر يا رب .. لا الحمد لله انا كويسة».



رنا رئيس



عبّرت الفنانة الشابة رنا رئيس، عن سعادتها بتجربة مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض في رمضان الماضي 2020.



وقالت رنا رئيس، انها سعيدة ايضا بالمشاركة فى مسلسل ليالينا 80 الذى ضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم اياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوى وصابرين، كما أشارت إلى إنها تحرص الفترة المقبلة على إختيار أدوار مختلفة عن الأدوار التي لعبتها مؤخرًا.



يذكر أن قدمت رنا فى الفترة الاخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز و ليالينا 80"، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذكرت رنا انها استمتعت كثيرا بهذه الأعمال التى لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما فى رمضان الماضى.



وعبّرت رنا رئيس عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2020.



وقالت رنا رئيس، في تصريح لـ "دوت الخليج": " شخصيتي في مسلسل سلطانة المعز، بعيدة عني جدًا، و زي ما بيقولوا خرجت من جلدي، مكونتش انا و ده يمكن الصعب في الموضوع بس ده خلاني اشوف هي بتفكر ازاي وابعاد الشخصية وبيطلع بإحساسها ".