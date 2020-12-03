في 3 أيام.. أصالة تجتاز 10 ملايين مشاهدة بـ الفرق الكبير

حققت أغنية "الفرق الكبير" للنجمة اصالة 10 ملايين و535 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 30 نوفمبر الماضي.

أغنية "الفرق الكبير" لـ أصالة، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله ، توزيع: خالد عز، وهي تعد التعاون الاول الذى يجمع الفنانة اصالة بالمستشار تركى آل الشيخ .

وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن موعد طرح أغنية "الفرق الكبير" والتي يتعاون فيها مع أصالة، وذلك من خلال تغريدة على تويتر كتب فيها: "أصالة، بكرا الساعة 9 أغنيتي معاك وأوّل تعاون، وأهديك الأغنية ولكل الجمهور".

وتفاعلت أصالة مع التغريدة وأعربت عن حماسها بنزول الأغنية وكتبت "بانتظارها اليوم بكلّ حماس وأكيد هالأوّل تعاون بموضوع بهالكمّ من الشّعور حيكون أحلى هديّه إليّ ولكلّ النّاس" وتابعت " باقي كمّ ساعه أنا عمّ عدّهم ونسمع ونقول".

وأكد كذلك الموزع خالد عز أن الأغنية تستحق كل الوقت التي قضاه في العمل عليها، وكتب "و الله ٤ ايام بدون نوم يا ابو ناصر بس الأغنية ممتعة و لدرجة اني ممكن أقعد شغال فيها لو شهر مش هتعب".

وكانت النجمة أصالة كشفت منذ أيام عن بوستر أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" التى تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ.

وعلقت على البوستر قائلة: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلقت و كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرًا جديد.. تركي آل الشيخ"، أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.

وأعلنت الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل إصابتها بشلل الأطفال وذلك أثناء زيارتها لمستشفى بهية، وقالت إنها كانت تعاني الكثير من الآلام الجسدية.

وأضافت أصالة أنها مرت بالكثير من التجارب الذاتية والآلام النفسية وخاصة أن الآلام الجسدية الكل يعرف عنها، وآلامها النفسية كانت كثيرة وخاصة في تجربتها الثانية.