رقصت على السجادة الحمراء.. ريا أبي راشد: حسن الرداد جاب لي فستاني من بيروت.. فيديو

حرصت الإعلامية ريا ابي راشد على حضور العرض الخاص لفيلم "غزة مونامور" الذي عرض اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

واستعرضت ريا ابي راشد جمالها ورشاقتها برقصة بسيطة على السجادة الحمراء قبل ان تدلي بتصريحات صحفية لعدد من الكاميرات.

تحدثت ريا ابي راشد عن فستانها والاستايلست الخاص بها واكدت ان هذا الفستان احضره لها الفنان حسن الرداد من بيروت.

كما كشفت كواليس مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، واوجه التشابه مع الجونة السينمائي، ورد فعلها بعد تكريم وحيد حامد والنجمة منى زكي.

كما تطرقت للحديث عن فيلم غزة مونامور مؤكدة انه فيلم رائع، كما تحدثت عن احلامها وطموحاتها في عالم التقديم، مؤكدة انها لا تمثل لانها غير موهوبة في التمثيل.

وفي ختام اللقاء تحدثت عن افضل و اسوأ ما حصل معها في عام ٢٠٢٠.

وتحاور الإعلامية ريا أبي راشد في الثانية والنصف من ظهر غد الجمعة، الفنانة منى زكي، التي كرمها مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح أمس، بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتقام الجلسة الحوارية في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من أيام القاهرة لصناعة السينما.

كان أشاد رواد السوشيال ميديا بإطلالة الإعلامية ريا أبي راشد، خلال حفل إفتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم وسط إجراءات احترازية مشددة، وتداولوا صورها ووصفوا إطلالتها بأنها مبهجة وبسيطة.