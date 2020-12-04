علي عرفة يكشف كواليس جديدة عن مسلسل الاختيار.. فيديو

وتحدث علي عرفة عن فيلم "غزة مونامور" على هامش حضوره العرض الخاص للفيلم الذي أقيم اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
كما كشف علي عرفة كواليس مشاركته في مسلسل "جمال حريم" إخراج منال الصيفي، حيث يلعب دور شاب يهوى المزيكا.
وتحدث عن تأثير أزمة كورونا عليه مؤكدا أن مشكلته الأساسية كانت التمرين مع إغلاق الجيم، فاضطر لشراء أجهزة ومعدات لتدريب نفسه بنفسه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه شكرا خاصا لكل فريق تمثيل وإخراج وكل فريق العمل بمسلسل "الاختيار"، على دورهم وعلى الرسالة القوية التي وجهها هذا العمل الفني الدرامي، الذي أثر في نفوس المصريين وغير المصريين.
وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، إن الصدق في مسلسل الاختيار كان هو التأثير الحقيقي والأساسي، موضحا أنه تم تقديم الوقائع بشكل حقيقي دون أي مبالغة درامية أو تمثيلية، مما جعل الرسالة أقوى.
وأوضح أنه بالرغم من أن تلك الحقائق كان بها قسوة ومرارة على كل المصريين، ولكن هذا العمل له دلالة قوية ورسالة غير مسبوق تأثيرها، وشكر فريق العمل على الفكرة التي قدموها وليس العمل بها فقط.
وأكد أن المصريين لم ينسوا أبناءهم من الشهداء أبدا، لافتا إلى أنه يجب نقل صورة هؤلاء الشهداء لكل بيت مصري لمعرفة مدى التضحية والعطاء.
المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.
ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
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