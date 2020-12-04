كندا علوش عن حلقة أبلة فاهيتا: تفتكروا مين إللي مضحكني كده

شاركت الفنانة السورية كندا علوش صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بلوك أنيق وابتسامة جميلة، وذلك من استديو برنامج أبلة فاهيتا الذي يذاع على قناة ON.

وعلقت: تفتكروا مين الي مضحكني كده ؟؟ #استنوني_بكرة بس مع مين ؟؟

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالاتي:

- الرقي والضحكة الحلوة❤❤❤

- مع ابلة فاهيتا اكيددد

- منتظرينك مع كاروو والابلة

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.

ويعد مسلسلها الجديد " ضي القمر " من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي. وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

وقد أعلنت أبلة فاهيتا أنها ستستضيف النجمين حسين فهمي وكندة علوش في الحلقات المقبلة من برنامجها، والذى يعرض على one، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامجها، "كلمة أخيرة".

من ناحية أخري روت أبلة فاهيتا، لأول مرة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة إنها كانت ترتدي ماسك " تيل وشيفون"، موضحة أنه لا يحمي من كورونا. وأكدت أبلة فاهيتا، أنها شعرت بـ صداع فى بداية الأمر ثم بعد ذلك قامت بالمسحة التى ثبتت إنها مصابة بـ كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون أي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، إن الدكتورة هالة هى من قامت بإنقاذها، مؤكدة أن الدكتورة هالة صاحبة صيدالية و جارتها. ولفتت أبلة فاهيتا إلى أن صدرها يعمل بشكل طبيعى، ولكن هناك مشكلة فى التنفس.

وعادت أبلة فاهيتا لجمهورها بموسم جديد من برنامج "الدوبلكس"، عبر شاشة قناة ON، وطرحت القناة برومو برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس" قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للبرنامج، والذى تعرض حلقاته حصريا على شاشة ON، يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء.