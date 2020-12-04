فيديو إلهام شاهين تطلق زغرودة في "معكم" إحتفالًا بقرب زفاف أمينة خليل:"بنتي هتتجوز"

إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين وزوجته منة حلوا ضيوفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة cbc، وتحدثوا عن كواليس حفل زفاف أمير الذي حضره عدد كبير من النجوم،.

إلهام شاهين تكشف كواليس إقناع شقيقها بالزواج

إلهام شاهين أكدت أنها بذلت مجهودًا كبيرًا في إقناع شقيقها من أجل الزواج، لافتة إلى أن حفل زفاف حضره كل أصدقائها، ومنهم الفنانة هالة صدقي التي جاءت ليلة الزفاف وحرصت على متابعة ديكورات مكان الحفل بنفسها، كما كشفت أن الفنانة يسرا كانت من أواخر النجوم الذين غادروا الزفاف.

وعن رد فعلها في حالة إذا وقع خلاف بين شقيقها وزوجته، أكدت النجمة المصرية أنها ستأخذ صف زوجة شقيقها، موضحة أنها طول الوقت تنصف المرأة وتأخذ صفها، كما كشفت عن أنها كانت تتمنى أن تتزوج منة بشقيقها، في وقت من الأوقات، خاصة وأنهما تجمعهما علاقة صداقة طويلة تمتد لـ10 سنوات.

من جانبها أكدت منة زوجة أمير شاهين، أن إلهام شاهين لم تتعامل معها بشخصية الحماة مثلما يتوقع البعض، بل أنها طيبة جدا معها وتأخذ صفها في كل الأمور.

إلهام شاهين تهنئ أمينة خليل بـ"زغرودة" لاقتراب زواجها

وخلال الحلقة أيضًا حل فريق فيلم "حظر تجول" المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، والذي تشارك فيه إلهام شاهين أيضا، برفقة كل من أمينة خليل وأحمد مجدي، وحرصت إلهام على تهنئة أمينة باقتراب زواجها خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت إلهام شاهين زغرودة من أجل تهنئة أمينة خليل باقتراب موعد زفافها، وعبرت عن مدى محبتها الشديدة لها، ووصفتها بابنتها قائلة: "لازم أزغرد.. بنتي هتتجوز".

إلهام شاهين في "حظر تجول"

ويعتبر فيلم "حظر تجول" أحدث أعمال النجمة إلهام شاهين، الذي تعود به للسينما بعد غياب لفترة، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس وبطولة أمينة خليل وأحمد مجدي.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.