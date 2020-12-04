حنان ترك تستعرض رومانسيتها مع زوجها في أحدث ظهور..شاهدوا بالصور

حنان ترك النجمة المصرية المعتزلة حرصت طوال الأيام الماضية على نشر صورًا جديدة لها خلال قضاء عطلتها مؤخرًا برفقة زوجها محمود مالك وذلك عبر حسابها على انستجرام، لتثير الجدل بسبب ظهورها المفاجيء والكثير بعد غياب فترة طويلة عن الأضواء.

أحدث ظهور لحنان ترك مع زوجها

حنان ترك كشفت لأول مرة منذ فترة طويلة عن أحدث صورة لها مع زوجها، محمود مالك، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة صورة رومانسية تجمعها به، ظهر فيها وهو يحتضنها، من مكان قضائهما عطلتهما.

ولاقت صورة حنان ترك وزوجها انتشارًا واسعًا وترحيبًا كبيرا من قبل محبيها، الذين عبروا عن إعجابهم بعودتها وتمنوا ألا تغيب مجددًا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

حنان ترك تعود للسوشيال ميديا بصور من عطلتها

وكانت حنان ترك نشرت عبر حساباتها على انستجرام وتويتر مؤخرًا، عدة صور جديدة لها، وهي تقضي وقت غروب الشمس على أحد الشواطئ والذي يبدو أنه مكانها المفضل حيث التقطت فيه أكثر من صورة، لتعود بذلك مرة أخرى إلى مشاركة الجمهور ببعض من لحظاتها السعيدة بعد فترة غياب طويلة امتدت حوالي عامين تقريبًا، كانت اكتفت فيهما بالتفاعل فقط على أهم الأحداث التي يمر بها العالم، أو تقديم التعازي في النجوم الراحلين من زملائها بالوسط الفني، أو نشر الأدعية والآيات القرآنية.

حنان ترك وابتعادها عن الأضواء

وكانت النجمة المصرية قد اختفت عن مواقع التواصل عام 2018 وحذفت صورها بالكامل من حسابها على موقع انستجرام، كما أغلقت حسابها على تويتر في الوقت الذي تزامن فيه الحديث عن خلعها للحجاب، وهو الأمر الذي نفاه شقيقها وقتها، لكنها عادت تدريجيا الى حسابيها عبر تويتر وانستجرام من خلال نشر الأدعية وتقديم التهاني في مناسبات الأعياد، او تقديم التعازي على وفيات عدد من الفنانين، ثم حرصت على نشر 4 صور مختلفة في الساعات الماضية.

ومن المعروف أن حنان ترك قد أعلنت اعتزال الفن منذ حوالي 10 سنوات من أجل التفرغ لعائلتها المكونة من زوجها الحالي وأبنائها الخمسة، لكنها أعلنت قبل عامين عن استعدادها لتقديم أعمال كرتونية بصوتها.