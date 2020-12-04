ثقافة سوهاج تحتفل باليوم العالمي لذوى الاحتياجات وليالي أضواء الصعيد

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ،والدكتور احمد القاضى نائب محافظ سوهاج وجلال أبو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج افتتاح معرض للفن التشكيلي لمواهب قصر ثقافة الطفل بعنوان "أنا ابن مصر".

ويضم المعرض اكثر من ٢٠٠ لوحة لعدد من ١٧ فنان من بينهم ذوى الإحتياجات الخاصة تنوعت بين رسم بورتريهات وأعمال فنية متنوعه.

وتلى ذلك حفلًا فنيًا بدأ بالسلام الجمهورى حيث قدم الموهبة طه حسين غناء فردى أغنيه "أنا بن مصر" أنا ضد الكسر" وهو من مواهب قصر ثقافة الطفل لذوى الإحتياجات، كما قدمت فرقة سوهاج للموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى مع المايسترو خالد حبشى ، وقدمت فرقة الفنون الشعبية العديد من التبلوهات الغنائية الراقصة بقيادة المدرب محمد الرز وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج .

وأكد نبيل فى كلمته بضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة من توفير أوجه الخدمات والرعاية لهم ودمجهم فى جميع الأنشطة وتوفير كافة السبل للتعبير عن نفسهم فى شتى النواحى والأنشطة الملائمة لهم .وتحدث عن دور رجال الشرطة والجيش والتضحيات المبذولة للدفاع عن الوطن ، أيضا عن ليالى أضواء الصعيد معرض كتاب القرية والمسابقات المتنوعة لذوى الإحتياجات .وذلك بناءا على توجيهات الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .