منتج غزة مونامور: أشارك في مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة.. فيديو

وأكد منتج فيلم "غزة مونامور" أن الفيلم قائم على الحب والرومانسية من خلال قصة فلسطينية، وأن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة، فضلا عن الإخراج والتصوير، ولكن النتيجة كانت جيدة.
وقال المنتج راني مصالحة أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مصر، ويشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أشاد بكواليسه وفعالياته، وكذلك بحرصه على الإجراءات الاحترازية.
وعرض في السادسة من مساء اليوم الخميس، أول عروض السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، وهو فيلم "غزة مونامور" إخراج عرب ناصر، طرزان ناصر، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوي في مهرجان تورنتو.
وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تكريم النجمة منى زكي، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون.
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