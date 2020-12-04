مستشفى النجوم| إصابة رامي رضوان بفيروس كورونا.. وتعرض فيفي عبده لوعكة صحية كبيرة

الفنانة فيفى عبده
أثارت الفنانة فيفي عبده قلق محبيها وجمهورها بعد أن أعلنت تعرضها لأزمة صحية كبيرة دون أن تكشف عن أي تفاصيل.
واحتار كثيرون في تفسير منشور فيفي عبده، وذهب خيال البعض بعيدا للحديث عن مرض خطير أصاب نجمة الاستعراض المعروفة، التي لم تكشف عن أي تفاصيل.
وتعاني الفنانة فيفي عبده من آلام في الظهر ليس أكثر، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، ما جعلها تلازم المنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.
كانت نشرت فيفي عبده فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".
وأضافت: "ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه".
وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول".
الإعلامى رامى رضوان
وأضاف : " (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري) أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر. #الحمد_لله".
وقال رضوان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه" مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه اكتشف اليوم بعد احساسه بـ تكسير في الجسم، وأثناء غسيل وجهه بـ الصابون لم يشعر بأي رائحة لها، وبعد ذلك احضر مجموعة من البن ذات الرائحة القوية ولكن لم يسعر بأى رائحة لها.
ولفت إلى أنه تأكدت الإصابة بعد عمل التحاليل اليوم وبعض الفحوصات، وأثبتت إيجابية الإصابة وأشار إلى أنه يجلس فى غرفة منعزلة و الجميع يتعامل معه بـ كل حذر.
وأكد أن اسرته تقوم تجهز له الوجبات وتتركها على الباب ويقوم بالحصول عليها وطالب من جميع المواطنين بتوخى الحذر فى هذا الفترة، وأكد أنه يتبع قرص علاجى ويتابع مع مجموعة من الأطباء.
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