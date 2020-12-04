مستشفى النجوم| إصابة رامي رضوان بفيروس كورونا.. وتعرض فيفي عبده لوعكة صحية كبيرة

شهدت الساعات الماضية تعرض عدد من الفنانين للإصابة بأمراض مختلفة ونرصد لكم فى التقرير الآتي أبرز هذه الاصابات ...

الفنانة فيفى عبده

أثارت الفنانة فيفي عبده قلق محبيها وجمهورها بعد أن أعلنت تعرضها لأزمة صحية كبيرة دون أن تكشف عن أي تفاصيل.

واحتار كثيرون في تفسير منشور فيفي عبده، وذهب خيال البعض بعيدا للحديث عن مرض خطير أصاب نجمة الاستعراض المعروفة، التي لم تكشف عن أي تفاصيل.

وتعاني الفنانة فيفي عبده من آلام في الظهر ليس أكثر، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، ما جعلها تلازم المنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.

كانت نشرت فيفي عبده فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".

وأضافت: "ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه".

وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول".

الإعلامى رامى رضوان