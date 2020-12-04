صور أزمة بسبب "طابور" شباك التذاكر والـsold aut في أول أيام عروض مهرجان القاهرة السينمائي 2020

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدأت أولى عروضه اليوم الخميس، بعرض مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية لكنه شهد أيضا بعض الملاحظات التي تسببت في غضب الحضور

ملاحظات على اول أيام عروض مهرجان القاهرة السينمائي

كان من أبرز تلك الملاحظات هو عدم نجاح نظام حجز التذاكر مما أدى إلى غضب قطاع كبير من الحضور الذين اصطفوا في طوابير امتدت لعشرات الأمتار لعدة ساعات متواصلة من أجل الحصول على تذكرة من أجل حضور العرض الذي يريدونه، في ظل خطر انتشار فيروس كورونا بسبب التزاحم.



نظام الحجز الإلكتروني غير متاح لممثلي الوسائل الإعلامية

ولم يتبع المهرجان نظام الحجز الإلكتروني للإعلاميين والصحفيين، واقتصر الامر على الجمهور العادي، إضافة إلى وجود حدوث ازمات تقنية بالموقع ااخاص بحجز التذاكر، وهو ما تسبب في زيادة الطوابير وطول مدة وقوف الفرد من أجل حجز التذكرة، وهو ما ترتب عليه أيضا عدم إتاحة قطاع كبير من الجمهور الفرصة لحضور أفلامهم المنتظرةسواء التي ستعرض يوم الخميس او الجمعة.



الناقد الفني أندرو محسن ومدير مسابقة سينما الغد اكد في بداية اليوم ل دوت الخليج أن فكرة الزحام على شباك حجز التذاكر أمر طبيعي في بداية المهرجان كل عام.

وبالرغم من الملاحظات الخاصة بأول أيام المهرجان، إلا أنه كانت هناك إشادات بالإجراءات الاحترازية داخل قاعات العرض من حيث إجراءات التباعد الاجتماعي او ارتداء الكمامات الطبية وتعقيم المقاعد عقب كل فيلم.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الجدير بالذكر ان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال40 افتتح مساء امس الاربعاء بحضور عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وأحمد حلمي ومنة شلبي وأشرف عبد الباقي ومن المكرمين منى زكي ووحيد حامد وأخرين

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