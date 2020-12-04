تعليق ناري ليسري نصر الله على فوتوسيشن "فتاة سقارة"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق المخرج يسري نصر الله، على فوتوسيش عارضة الأزياء سلمى الشيمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب: "امبارح في الكلمة اللي قلتها عن فيلليني في مهرجان القاهرة السينمائي حاولت أركز شوية زيادة على شغفه بالستات الممتلئات وتصويره أنيتا أكبرج (الممتلئة) في نافورة تريفي".

وتابع: “كانت إشارة واضحة للبعض ويمكن غامضة للبعض الآخر للست الممتلئة الغلبانة المقبوض عليها بتهمة الإساءة للآثار وللزي الفرعوني والمش عارف إيه.. الست المصرية ممتلئة عامة والراجل المصري أسمر وتقاطيعه مش مسمسمة عامة”.

وأضاف: “الآثار على حد علمي ملكنا كلنا مش ملك خاص لبتوع الهيئة الفلانية، والوزارة العلانية اللي شغلتهم بالتأكيد مش تحديد مين يقدر يتصور جنبهم ويبقى لابس إيه.. والمؤكد إن مفيش أي لايحة ولا قانون بيحدد وزن اللي حابب يتصور عند الآثار”.

واختتم يسري: “أفهم إنهم يتنرفزوا لو اللي بيتصور قالع.. بس لابس؟ وكمان لابس نفس اللبس إللي بنشوفه في المسلسلات والأفلام اللي فيها تصوراتنا عن الفراعنة؟.. ألف رحمة عليك يا فيلليني، بس الحمد لله إنك عشت وعملت أفلامك في فترة العالم ما كانش لسه خلقه ضيق كده”.

\