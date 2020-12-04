جينيفر لوبيز تعرب عن سعادتها بالفوز بهذه الجائزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت المغنية العالمية ​جينيفر لوبيز​ عن سعادتها بالجائزة التي تلقتها من بيلبورد أيقونة النسار في الموسيقى أو Women in Music ICON.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مرفقة بصورة لها مرتدية فستاناً أبيض مثيراً ومستلقية على جنبها فيما اتكأت على مرفقها وعلقت :أنا ممتنة حقًا وتأثرت بعمق. هذا الشرف هو مميز بشكل خاص لأنه يعطي الإحساس وكأنه بدائرة كاملة.

واختتمت: إذا كانت موسيقاي قد خلقت ذكرى جميلة لشخص ما ، فلا توجد مكافأة أكبر من ذلك. اربط بالقصص للحصول على المقالة الكاملة.