احتفلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعيد زواجها من الفنان الكبير مصطفى فهمي ، بنشر مجموعة من الصور الرومانسية لهما بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتبت فاتن موسي :"ذكرى زواجنا هى مجرد احتفال مؤقت، لكن زواجنا هو ذكرى خالدة"، مضيفة: "كل عيد زواج وانت غرامى، كل عام ونحنا سوى".
جدير بالذكر أن فاتن موسى ولدت في 1 أغسطس، وهي من أصول لبنانية وليست مصرية، وبدأت حياتها المهنية صحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية، عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدة برامج في قناة "نجوم" التي تبث من دبي.
وعملت فاتن موسى كمقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدمت برنامج "دخان بلا نار"، وتزوجت بالفنان مصطفى فهمي في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستانًا أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي.
ظهرت فاتن برفقة زوجها للمرة الأولى في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة مصطفى فهمي تحتفل بعيد زواجهما .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.