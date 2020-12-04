مصطفى درويش يعلن دعمه لفتاة تعرضت للتشهير .. اعرف الحكاية

الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان “سماح بنت الحاج شهاب” والذى يظهر فيه شاب يهاجم فتاة أمام منزلها مستخدما ميكروفون مدعيًا أنها كانت خطيبته وانفصلت عنه.

وتقوم الأجهزة الأمنية على تحديد الشخص الظاهر فى الفيديو ومكان التصوير ليتم ضبطه ومعرفة تفاصيل الواقعة والتحقيق معه بتهم فضح فتاة أمام أهليتها وجيرانها وتوجيه سباب لها ولوالدها وأسرتها.

وأظهر الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى الشاب رفقة عدد من أصدقائه وهو يقود سيارته إلى منزل الفتاة، حيث قام بإحضار “ميكروفون” وشن هجومًا عليها.

قال الفنان مصطفى درويش ان هناك حالة حب عاشها فريق العمل بحماية ربع قيراط بمسلسل الا انا ، مضيفا ان ريهام عبد الغفور فنانة متميزة ومحترمة جدا

وأضاف درويش خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، واصعب مشهد بالمسلسل عندما وجدتنى مع مراتي وبكيت بالفعل ، وقمت بتمثيل ما يقرب من 30 عمل فنى ولاول مرة ابكى خلال هذا المشهد مع ريهام عبد الغفور .