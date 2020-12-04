مصطفى درويش يعلن دعمه لفتاة تعرضت للتشهير .. اعرف الحكاية

علق الفنان مصطفى درويش على الفيديو المتداول لشاب يقوم بفضح حبيبته السابقة خلال عقد قرانها ، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب مصطفى درويش :"ياريت البنت و اسرتها يتمسكوا بحقهم في القصاص من الشخص ده اللي شهر بيهم و كسر فرحتهم عشان يبقى عبرة لأي حد وأي محامين مستشاري القانوني موجود و من غير ما اكلفكم حاجة خالص".
وأضاف ؛" دي اختي يالا وانا اللي هقفلها في فرحها ووريني رجولتك انت واللي معاك".
الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان “سماح بنت الحاج شهاب” والذى يظهر فيه شاب يهاجم فتاة أمام منزلها مستخدما ميكروفون مدعيًا أنها كانت خطيبته وانفصلت عنه.
وتقوم الأجهزة الأمنية على تحديد الشخص الظاهر فى الفيديو ومكان التصوير ليتم ضبطه ومعرفة تفاصيل الواقعة والتحقيق معه بتهم فضح فتاة أمام أهليتها وجيرانها وتوجيه سباب لها ولوالدها وأسرتها.
وأظهر الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى الشاب رفقة عدد من أصدقائه وهو يقود سيارته إلى منزل الفتاة، حيث قام بإحضار “ميكروفون” وشن هجومًا عليها.
قال الفنان مصطفى درويش ان هناك حالة حب عاشها فريق العمل بحماية ربع قيراط بمسلسل الا انا ، مضيفا ان ريهام عبد الغفور فنانة متميزة ومحترمة جدا
وأضاف درويش خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، واصعب مشهد بالمسلسل عندما وجدتنى مع مراتي وبكيت بالفعل ، وقمت بتمثيل ما يقرب من 30 عمل فنى ولاول مرة ابكى خلال هذا المشهد مع ريهام عبد الغفور .
وعن مستقبله الفني قال درويش انا ماضي مع العدل جروب وهناك تجربة جديدة وايضا تعاون اخر مع نيللي كريم .
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