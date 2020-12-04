اليوم.. حلقة نقاشية عن إبداع المرأة في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد حلقة نقاشية تحت عنوان “خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي”، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تدير الحلقة النقاشية، مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة MBC. ويشارك فيها عماد كريم المتخصص في الابتكار والتوعية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنتجة المنفذة هند رضوان. كما تشارك المدربة التمثيل مروة جبريل والممثلة جميلة عوض والمطربة دينا الوديدي، بالإضافة إلى علياء زكي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما.