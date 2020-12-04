الأمريكية Elise Lebec لـ"دوت الخليج الفني": أحضر لأغنية جديدة بعد إطلاق ألبومي مؤخرا.. وهذه تفاصيل زيارتي للغردقة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت المطربة الأمريكية Elise Lebec عن سعادتها بزيارتها إلى مصر، ولاسيما وأنها تحب كل الأماكن السياحية في مصر وتعشق شعبها الأصيل.

وقالت Elise في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" إنها وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر منذ أيام قليلة، حيث تتوجه إلى الغردقة للاستمتاع بمغامرات الغوص هناك كما ستزور عددًا من أصدقائها المقربين.

وأما عن نشاطاتها الفنية، كشفت عن سعادتها بطرح ألبومها الجديد مؤخرا، وتستعد للتحضير لأغنية جديدة وتتسم بالطابع الموسيقي الراقص، كما انتهت من التحضير لكتابها عن قدماء المصريين.