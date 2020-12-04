عيد ميلاد محمد رجب .. تعرف على عمره

يحتفل اليوم الجمعة، الفنان محمد رجب، بعيد ميلاده ال٤٥، فهو من مواليد 4 ديسمبر 1975.

وأعلن "رجب"، منذ عامين انفصاله عن زوجته السعودية "غدير"، في هدوء تام بعد أن تزوجا عام 2009 مؤكدا أنه سيحافظ على علاقتهما بسبب ابنهما يوسف.



يواصل الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد «ضربة معلم» على قدم وساق خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتسليم باقي حلقات المسلسل المتبقية، الذي يُعرض حاليًا عبر عبر قناة CBC الفضائية.

ويستكمل محمد رجب، تصوير مشاهد مسلسل «ضربة معلم» خلال الفترة الحالية، في عدة أماكن متفرقة في القاهرة، على أن ينتهي من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل في أخر شهر ديسمبر الجاري.