نور تشوق متابعيها لمسلسل جمال الحريم

روجت الفنانة اللبنانية نور لمسلسلها الجديد جمال الحريم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نور صورة البوستر الدعائي للمسلسل وعلقت قائلة "مسلسل جمال الحريم قريبا".

وطرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني الملصق الدعائي للمسلسل الجديد "جمال الحريم" المقرر عرضه قريبا.

وظهر في الملصق الدعائي الجديد بطلة المسلسل نور وهي تنظر بفزع وخلفها يدان تحاولان الإمساك بها.

مسلسل "جمال الحريم" من بطولة نور ودينا فؤاد وخالد سليم وإسلام جمال وحازم سمير وضياء عبد الخالق، من إخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه حول الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية.

جدير بالذكر أن نور شاركت في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "البرنس‎" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء.