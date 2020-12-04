قلبك ما كنت عايشة.. إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد ميلاد طفلتها

وتابعت "مكنتش متخيلة انها موجودة اصلا، خليتي لحياتي معني خليتيني ادعي لنفسي ان ربنا يطول في عمري و ادعي ان ميحصليش اي حاجة وحشة بس عشانك، اوعدك اني هعمل كل اللي اقدر عليه عشان ابقي الأم اللي بتحلمي بيها. ربنا يحفظك يا حبيبتي و يجعلك من الصالحات و ماشوفتش فيكي اي حاجة وحشة يارب كل سنة و انتي طيبة و جمبي و في حضني".
وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين
وشارك المرغني في عروض مسرح مصر بقبادة الفنان اشرف عبد الباقي وعدد من اصدقاءة النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، ويزو، مصطفى خاطر".
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