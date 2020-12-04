احتفلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعيد زواجها من الفنان الكبير مصطفى فهمي ، بنشر مجموعة من الصور الرومانسية لهما بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت فاتن موسي :"ذكرى زواجنا هى مجرد احتفال مؤقت، لكن زواجنا هو ذكرى خالدة"، مضيفة: "كل عيد زواج وانت غرامى، كل عام ونحنا سوى".

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يطمئن جمهورة عليه بعد إصابته بفيروس كورونا . وقال حسن شاكوش فيديو الفيديو " اخواتى وحبايبى وجمهورنا اللى احنا بنحبوا وبيحبنا ... انا الحمدالله النتيجة طلعت سلبية علشان أنا الفترة اللى فاتت كونت تعبان شوية وجالى دور كورونا خفيف. وتابع ساكوش : الحمدالله مش شديد والحمدالله النتيجة طلعت سلبية واحب اطمن كل جمهورى وكل اخوتنا وحبايبنا الحمدالله احنا بقينا زى الفل ومفيناش اى حاجة ". تحيي النجمة العالمية ماريا كاري مع المغنية الامريكية اريانا غراندي حفل الكريسماس والذي سيهرض لايف عبر apple tv. لأول مرة تحدثت النجمة العالمية ماريا كاري عن ذكريات طفولتها التي تحمل معاني كثيرة من القسوة والحرمان، حيث تعرضت للتعنيف وعاشت مع أسرتها حياة مأسوية ، في مذكرات تحمل اسم The .Meaning Of Mariah Carey واعترفت ماريا كاري انها تعرضت لعنف المنزلي في مرحلة الطفولة قائلة: "عندما كانت طفلة تطورت لديّ الغرائز والحواس لكي أشعر متى سأتعرض للعنف". روجت الفنانة اللبنانية نور لمسلسلها الجديد جمال الحريم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت نور صورة البوستر الدعائي للمسلسل وعلقت قائلة "مسلسل جمال الحريم قريبا". وطرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني الملصق الدعائي للمسلسل الجديد "جمال الحريم" المقرر عرضه قريبا. وظهر في الملصق الدعائي الجديد بطلة المسلسل نور وهي تنظر بفزع وخلفها يدان تحاولان الإمساك بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بعيد زواجهما..إصابة حسن شاكوش بـ كورونا.. مصطفى درويش يدافع عن فتاة بعد التشهير بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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