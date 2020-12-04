نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في معكم منى الشاذلي" شرط إلهام شاهين الوحيد لزواج شقيقها أمير.. وهؤلاء النجمات دعمنها في الزفاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلّت الفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين وزوجته منة جاب الله ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

أوضحت إلهام خلال اللقاء أن زواج شقيقها أمير كان من أهم اللحظات التي تنتظرها في حياتها، لذلك فرحت للغاية بزفافه، مضيفة: "كنت كل ما أشوف بنت حلوة اقولها تعالي أجوزك أمير لحد ما قالي أنتي بتدللي عليا!!.. كنت عايزاه يختار لكن هو كان مأجل فكرة الجواز نفسها.. عشان كده مبقتش مصدقة نفسي إنه خلاص بيتجوز، فرحناله أوي وعايزه حياته تستقر.. لحظة فضلت مستنياها كتير جدا".

أضافت أن أمير بمثابة ابنها فعلا وليس مجرد شقيقها، لافتة إلى أنه منذ طفولته لم يفارقها، حتى أثناء التصوير كانت تأخذه معها سواء داخل أو خارج مصر، منذ أن كان في عمر 4 سنوات تقريبا.

وعن رأيها في زوجة شقيقها، قالت إلهام إنها تمنت أن يرتبط أمير بـ"منة" قبل أن يقررا الزواج منذ فترة طويلة، قائلة: "إحنا نعرف بعض من زمان.. وأنا اتمنيت إن منة تبقى عروسة لأمير في فترة من الفترات وقولتله ده، وكان نفسي يحصل.. لكن اتأخر على ما تم، عشان كده أول ما قرروا إن دا الوقت المناسب للجواز.. قولتلهم أنا عندي شرط واحد إنكم تتجوزوا في خلال أسبوع.. قالوا ازاي قولتلهم سيبوا تجهيز البيت والفرح عليا وملكوش دعوة".

ووجهت إلهام الشكر لكل أصدقائها من الوسط الفني، الذين وقفوا إلى جوارها في زفاف شقيقها، موضحة أن الفنانة هالة صدقي حضرت قبل الزفاف بيوم، قائلة: "هالة جات قبل الفرح بيوم باتت في الفندق اللي فيه الفرح هي وأولادها ونزلت وقفت مع أمير والناس اللي بيحضروا الديكورات قبل الفرح .. أنا تعبت وطلعت نمت وهالة فضلت واقفة مع أمير".

تابعت: "أصحابي هما الجدعنة كلها.. منة شلبي جات بدري أوي وحضرت كتب الكتاب.. ليلى علوي جات أول الناس.. يسرا آخر واحدة مشيت.. أنا مقدرتش أكمل الفرح كله وتعبت في الآخر وطلعت، لكن يسرا فضلت لحد ما آخر حد مشي من الفرح".

من جانبه، قال الفنان أمير شاهين إن شقيقته إلهام بمثابة والدته بالفعل، وكان يناديها بـ"ماما" في طفولته، ولم يناديها باسمها على الإطلاق حتى الآن، قائلا: "عمري ما قولتلها يا إلهام بدلعها وأقولها يا إيلي.. هي أمي التانية بجد.. كانت تزن عليا تقولي اتجوز عشان تفرح بيا... وفرت علينا مجهود الشقة وعملت ده كله بنفسها وبقت هي اللي واقفة مع العمال".

أما منة جاب الله، فأكدت أنها لم تقلق من كون زوجة شقيقها هي إلهام شاهين، خاصة وأنها ستكون بمثابة حماتها، قائلة: "مقلقتش منها خالص لأن بالعكس نعرف بعض من زمان وبحبها وعلاقتنا كويسة.. لما قررنا نتجوز قالت شرطي إنكم تتجوزوا في أسبوع.. فقولتلها مش هنلحق قالتلي هيتعمل ملكيش دعوة هنظبط الدنيا.. وفعلا في خلال 10 أيام كان اتظبط البيت والفرح وهي تعبت جدا في ده".