مريم حسين تستعد للزواج مرة ثانية..فيديو جديد مع والدتها يثير الجدل والتساؤلات

مريم حسين الفنانة المغربية أثارت ضجة بين متابعيها بالأمس، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر سناب شات لها مع والدتها، في أحدث ظهور، حيث ظهرت والدتها وهي تدللها، وتقبلها وتعبر عن حبها لها.

والدة مريم حسين في أحدث ظهور

مريم حسين حرصت على التقاط هذا الفيديو ومشاركة الجمهور به، لكنها أثارت التساؤلات حول استعدادها للزواج مرة ثانية قريبًا، حيث قالت عن تدليل والدتها لها في الفيديو: "الأم لما تشوف بنتها خلاص هتروح على بيت ثاني هيك بيصير"، دون أن تكشف موعد زفافها الرسمي أو تجيب الجمهور على تساؤلاتهم حول حقيقة زواجها من الأساس.

من جانبها وجهت والدتها إليها بعض الأدعية وقالت: "كل يوم ادعي لك والله يسعدك ويبعد عنك ولاد الحرام"، لافتة إلى أنها سوف تظل تدللها وتحبها حتى لو ابتعدت عنها كل يوم.

مريم حسين نسخة عن والدتها

الجمهور أيضًا علق على تشابه ملامح مريم حسين ووالدتها، واعتبروها نسخة منها وتداولوا صورهما والفيديو الذي جمعهما على نطاق واسع، وتمنوا للفنانة السعادة في حياتها الجديدة المقبلة.

الجدير بالذكر أن مريم حسين عندما ظهرت في أحد اللقاءات الإعلامية مؤخرا، وعندما تم سؤالها عن مكان طليقها ووالد ابنتها الأميرة، فيصل الفيصل، فردت بعفوية وتغزلت به وقالت: "بقلبي"، لكنها حرصت على توضيح الأمر بسرعة، وأكدت أنها تحب أي شيء أو شخص تحبه ابنتها، لكنها رفضت الحديث عن تفاصيل حياة زوجها الخاصة، مبررة أنها طالما اختار أن يبتعد عن الأضواء فإنها أيضًا لا تستطيع أن تتحدث عنه أو تكشف أي من أسراره الخاصة.

مريم حسين تعلق على زواجها

مريم حسين رفضت كذلك الحديث عن الأنباء المنتشرة حول زواجها من شخصية مرموقة، وأكدت أن الحديث في هذا الموضوع بمثابة "خط أحمر"، ولا تستطيع كشف أي تفاصيل عن حياتها الخاصة أو زواجها.

وأضافت: "الحديث عن هذا الموضوع خط أحمر لأني أنا جربت لما اتكلمت في المرة الأولى في السوشيال ميديا أصبح الزواج فاشلًا.. عشان كده هالحين ما أقدر أتكلم عن الموضوع.. لكن كل اللي أقدر أقوله إني سعيدة.. أتمنى أخليه هذا الموضوع خاص"