الليلة خالد زكى يفتح قلبه لعمرو الليثي ويرد علي شائعات مرضه ببرنامج واحد من الناس علي الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء اليوم الجمعة ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، الفنان القدير صاحب الأدوار الصعبة و الشخصيات المختلفة خالد زكى ، ليكشف العديد من الاسرار في حياته الفنية و الشخصية ، و علاقته بزملائه في الوسط الفني .

كما يكشف خالد زكى عن سر استمرار زواجه اكثر من ٤٦ عام و علاقته باحفاده عمر و كريم ، و يطمئن جمهور عن حالته الصحية بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن اصابته بوعكة صحية .

و يكشف زكى عن دور مع الفنانة القديرة سميرة احمد في المسلسل الجديد بالحب هنعدى .

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة