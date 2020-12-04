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الليلة خالد زكى يفتح قلبه لعمرو الليثي ويرد علي شائعات مرضه ببرنامج واحد من الناس علي الحياة

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القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء اليوم الجمعة ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، الفنان القدير صاحب الأدوار الصعبة و الشخصيات المختلفة خالد زكى ، ليكشف العديد من الاسرار في حياته الفنية و الشخصية ، و علاقته بزملائه في الوسط الفني . 

كما يكشف خالد زكى عن سر استمرار زواجه اكثر من ٤٦ عام  و علاقته باحفاده عمر و كريم ، و يطمئن جمهور عن حالته الصحية بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن اصابته بوعكة صحية . 

و يكشف زكى عن دور مع الفنانة القديرة سميرة احمد في المسلسل الجديد بالحب هنعدى . 

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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