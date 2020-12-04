فن ومشاهير

ماذا علقت والدة بلقيس على دموعها ؟

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت بلقيس في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله أن والدتها تواصلت معها بعد حلقتها مع انس بوخش ببرنامج AB talks والتي بكت فيها عندما تحدثت عن تضحية والدتها معها في بداياتها الفنية . 

بلقيس قالت ان والدتها طلبت منها عدم البكاء مجدداً لأن دموعها غاليين و أكدت عليها بعدم إظهار أي حزن أو انكسار . 

وأشارت بلقيس أنها أحياناً لا تستطيع التحكم بمشاعرها ولهذا بكت مستغربة أن كل هذه السنوات لم تأتي الفرصة لتسلط الضوء على تضحيات والدتها معها . 

و كانت بلقيس قد تصدرت يوم الأربعاء المرتبة الاولى بالترند الاماراتي و الرابعة بالترند السعودي بعد عرض حلقتها في AB talks .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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