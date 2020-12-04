ما هذا الظلام .. شهيرة تنهار بعد شهرين من رحيل محمود ياسين

نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها مع زوجها الراحل (الفنان الكبير محمود ياسين)، لتتذكره بكلمات مؤثرة بعد قرابة شهرين على وفاته.

وظهرت شهيرة في الصورة، ومحمود ياسين يحتضنها، وعلقت على الصورة قائلة: «ما هذا الظلام الذي تركته بداخلي وذهبت»، لتنهال عليها التعليقات المواسية لها من الأصدقاء والمقربين.

يشار إلى أن الفنان محمود ياسين توفي في 14 أكتوبر الماضي، بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح. وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية. محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض. فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة. وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

من جهة أخرى، ردت الفنانة شهيرة على شائعات الأزمة بينها وبين الفنانة نجلاء فاتحي، مؤكدة أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة.

وقالت شهيرة، إنه : الناس قالت أني رفضت أنها تأتي العزاء وهذا غير حقيقي.. كل الكلام ده هبل وكذب، وغير حقيقي بالمرة".

وتابعت زوجة الفنان الراحل محمود ياسين: "علاقتي بنجلاء فتحي علاقة نسب، وكانت بتتصل بي كل يوم علشان تطمئن على محمود ياسين، ومكنش ينفع تيجي العزاء عشان ظروف فيروس كورونا المستجد، بس عزتني هاتفيا".

وقالت شهير، إن الفنان الراحل كان رجل غير عادي وكان كل شيء في حياتي، مضيفة أنه كان يربطها به علاقة قوية ومتينة، ونمت عبر السنوات.

وأردفت: "محمود كان عنده تواضع كبير ودي حاجة كانت بتغظني، وكنت أقول له أنت متواضع زيادة عن اللزوم يا محمود، وكان يرد قائلا "من تواضع لله رفعه".

كشفت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، تفاصيل مرض زوجها، معبرة عن عميق حزنها لوفاة زوجها.

وقالت شهيرة، إن زوجي أصيب بتصلب في الشرايين في سن صغير، وتعامل مع المرض بهدوء شديد وعدم قلق أو فزع من المرض، متابعة أن زوجي الراحل كان يتمتع بأخلاق كبيرة تظهر في تعاملاته مع الناس.

وتابعت زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، أنه: " ما فيش زي أخلاق محمود ياسين في الدنيا، وكان رجل حقيقي داخل البيت وكان في عز عملة وتعبه كان يقوم بالاتصال بأسرته ليطمئن عليهم".