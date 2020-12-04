حنان مطاوع: وسام المدني موهبة شابة بخبرات الكبار

حرصت الفنانة حنان مطاوع علي تهنئة وسام المدني مخرج خان تيولا، بعد ان حضرت العرض الخاص للفيلم.

واكدت حنان مطاوع، في بيان صحفي، ان وسام المدني يجمع بين الموهبة الشابه المتطورة والخبرات التي يمتلكها الكبار، موضحة انه خلال فترة قصيرة للغاية سيكون من بين اكبر مخرجي السينما المصرية، وانها منذ فترة طويلة لم تستمتع بعمل سينمائي مميز بهذا الشكل مثل فيلم خان تيولا.

كما حرصت ايضا علي تهنئة صناع العمل والتأكيد علي انهم ظهروا بشكل جديد تماما عليهم لم يقدموه من قبل.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

فيلم "خان تيولا" بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.