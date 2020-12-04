دار الكتب تقيم الملتقى الرابع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل

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أحمد جودة - القاهرة - تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، الملتقى الرابع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل حول مسرحية "حيوانات .. لكن!" للكاتب المسرحي مجدي مرعي.

الملتقى من تنظيم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د. أشرف قادوس

يشارك في الملتقى كل من: الكاتب المسرحي أحمد زحام، والناقد الأدبي د. سلامة تعلب، والكاتب المسرحي منتصر ثابت. يدير الجلسة الكاتب والشاعر عبده الزراع.

ينعقد الملتقى في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ في مقر المركز ١٥ شارع المنيل - ميدان المماليك - القاهرة. والدعوة عامة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية٠