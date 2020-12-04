وصول منى زكي لتسليم جائزة فاتن حمامة فى مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت الفنان منى زكي إلى المسرح المكشوف بالأوبرا، وذلك لتكريمها بجائزة فاتن حمامة فى مهرجان القاهرة السينمائي، تحاورها الإعلامية ريا أبي راشد في الثانية والنصف من ظهر اليوم الجمعة.

يذكر أن منى زكى بدأت مسيرتها الفنية مبكرا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحى فى مسرحية "بالعربى الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التى تُظهر مواهبها المتعددة، فى التمثيل والرقص والأداء الصوتى، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن فى اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.