بلقاء مباشر وحصري رئيس مهرجان القاهرة الدولي يهنئ داليدا خليل

حلّت الفنانة الشاملة داليدا خليل التي برزت من خلال كليب "شيك أوي" كفنانة إستعراضية على خطى نيللي وشريهان، ضيفة في برنامج "شخصية UP "مع الإعلامية ريتا واكيم الحاج، في حلقة حصرية ومباشرةً من دار الأوبرا المصرية حيث شارك في الحلقة رئيس مهرجان القاهرة محمد حفظي.

وتزامن ذلك مع انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٢ وهو المهرجان العربي العريق المصنف فئة أولى بين أوّل ١٥ مهرجان في العالم والأول في العالم العربي. حيث كشف حفظي أن هذه الدورة رغم كل الصعوبات والعراقيل في حركة السفر، يشارك فيها أكثر من 200 ضيف أجنبي، وهذا إنجاز كبير. كما عُرضت في الحفل رسالة مصورة لرؤساء مهرجانات "برلين ، كان والبندقية" الذين هنأوا حفظي على إطلاق الدورة ٤٢ في ظل أزمة فيروس كورونا.

رحب حفظي شخصيًا بداليدا خلال الحلقة وأثنى على نجاح عملها الأخير "شيك أوي" الذي ظهرت فيه كفنانة استعراضية شاملة في الغناء، الرقص والتمثيل والأداء بتقنيات عالية. الكليب من إخراج بيار خضرا وقد حقق مليون مشاهدة بعد إطلاقه بأيام قليلة عبر قناة وتري وشركة Music is my Life، التي أطلقت الكثير من النجوم في لبنان والعالم العربي وآخرهم داليدا خليل كنجمة إستعراضية شاملة.

داليدا ستشارك كضيفة حصريّة من لبنان على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة في العاشر من ديسمبر والذي سيختتم فعالياته بمشاركة نجوم عرب وأجانب. ولدى سؤال داليدا خليل هل سيشهد العالم العربي ولادة نجمة استعراض جديدة بعد الفنانة نيللي وشريهان أجابت بأنهن نجمات الفن الإستعراضي في مصر، لمعن في فوازير رمضان الشهيرة وكل فنانة استعراض تتطلع إليهن كمثال لهذا الفن الراقي. وهنأت داليدا الفنانة منى زكي على الهواء بحصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز التي تسلمتها من زميلتها الفنانة منة شلبي بعد أن حصلت عليها العام الماضي وبعد أن أعلن حفظي أنّ هذه الجائزة تعطى بعد تقييم عالي المعايير للفنان. وقد وعدت داليدا متابعيها بإطلالة مميزة في ختام المهرجان.