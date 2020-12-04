تكريم لجان تحكيم "ما بعد الكورونا" بحفل توزيع جوائز "ضي" غدا

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أحمد جودة - القاهرة - يكرم أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" بالمهندسين، فى السابعة من مساء غد السبت، أعضاء لجان تحكيم مهرجان "ما بعد الكورونا"، فى مجالات الفن التشكيلي والرسم والخزف والقصة والشعر والموسيقى، خلال حفل توزيع جوائز المهرجان.

تضم لجنة تحكيم القصة، القاص أحمد الخميسي والقاص رضا البهات والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي.

وتضم لجنة القراءة الدكتور شوكت المصري مدرس النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي محمد حربي، وضمت لجنة تحكيم الشعر الدكتور محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والدكتور عبد الناصر هلال.

أما لجنة تحكيم الموسيقى فتضم المايسترو الكبير الدكتور فوزي الشامي

والدكتور محمود بيومي والدكتور عبد الرحمن إبراهيم.

فيما تضم لجنة التحكيم فى الفن التشكيلي الفنان الكبير محمد عبلة رئيسا، والفنانين سمير الدهام وطارق الكومي وعادل ثروت والناقد التشكيلي هشام قنديل.

يسلم جوائز المهرجان للفائزين وقيمتها 750 ألف جنيه برعاية الشيخ طلال زاهد، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه ضي، بحضور عدد كبير من التشكيليين والكتاب والصحفيين وجمهور الثقافة والفنون.

فى مجال القصة القصيرة حصلت على الجائزة الأولي وقيمتها ٧٠ ألف جنيه، عزة ديابح عن مجموعتها "الثلث الأخير من الليل"، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه، رابح محمود عن مجموعته "مماليك ولكن"، فيما فاز بالجائزة الثالثة السيد فهيم عن مجموعته "علي حافة الدنيا" بقيمة 30 ألف جنيه.

وفى مجال الشعر فاز بالجائزة الأولي وقيمتها ٧٠ ألف جنيه إبراهيم البجلاتي عن ديوانه "شاي وبرتقال وأجنحة خضراء"، وحصلت على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه سناء مصطفي عن ديوانها "لما اطمأن الماء لي"، وحصد الجائزة الثالثة وقيمتها ٣٠ ألف جنيه ديوان "أجنحة للإقامة الجبرية" للشاعر تامر الهلالي.

وفيما تم حجب جائزة الموسيقي الأولى، فاز بالجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه "مناصفة"

محمد حسين ووسام أشرف، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها ٢٠ ألف جنيه أسماء محمد ياسين.

وحصل على جوائز الفن التشكيلي، فى التصوير والرسم

فارس أحمد فارس الجائزة الأولى بقيمة ٤٠ ألف جنيه، ومحمد التهامي الجائزة الثانية بقيمة ٣٠ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الثالثة عبد الله حماس بقيمة ٢٥ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الرابعة عاطف أحمد بقيمة ٢٠ ألف جنيه، ونال الجائزة الخامسة أحمد سليمان بقيمة ١٥ ألف جنيه، وحصد الجائزة السادسة محمد الرباط بقيمة آلاف جنيه، ومنحت السابعة لأحمد شعبان بقيمة ١٠ آلاف جنيه.

وفى فرع النحت، حصل على الجائزة الأولى أحمد سعيد بقيمة ٤٠ ألف جنيه، والثانية رمضان خميس بقيمة ٣٠ ألف جنيه، والثالثة كمال السماك بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والرابعة محمد الصياد بقيمة ١٥ ألف جنيه.

وحصل على جائزة الخزف الأولي سلمي الجندي بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والثانية إراهيم صابر بقيمة ١٥ ألف جنيه، والثالثة عمار سعيد بقيمة ١٠ آلاف جنيه.

تستمر فعاليات مهرجان "ما بعد الكورونا" حتى منتصف ديسمبر الجاري، وشهدت إفتتاحا مبدئيا لقاعة عرض جديدة لأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، تم عرض جزء كبير من الأعمال المشاركة فيها خلال المهرجان.