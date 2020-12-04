شكرا لقرائتكم خبر عن “فيديو” فيفي عبده “في مرض الموت” وتصر على “هز وسطها” والتعري حتى باب القبر: “هرجع أسد تاني” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 4 ديسمبر 2020 03:22 مساءً - نشرت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، مقطعا مصورا كشفت فيه عن تعرضها لأزمة صحية لم توضح تفاصيلها طالبة من متابعيها الدعاء لها.

وكان يظهر في المقطع الذي بثته فيفي عبده على حسابها بانستجرام، أنها تعاني من شيء خطير وظهر على ملامح وجهها ـ أثناء حديثها عن مرضها الذي لم تكشف تفاصيله ـ القلق والتوتر.

ورغم ذلك أصرت فيفي عبده على إكمال مشوار الرقص والتعري، ووعدت متابعيها بأنها ستعود قريبا لإمتاعهم برقصاتها.