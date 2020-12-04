منى زكي :"ماليش في السوشيال ميديا وبتعامل معاها كجرنال وبعشق مخرج دم الغزال "

القاهرة - محمد ابراهيم - حكت الفنانة منى زكي عن اقرب الأعمال الفنية لقلبها، وذلك خلال حضورها في ندوتها الفنية مع الإعلامية ريا أبي راشد المقامة حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.

وقالت منى زكي :"بحب اوي إضحك الصورة تطلع حلوة، أيام السادات، إحكي يا شهرزاد، تيمور وشفيقة، مسلسل أفراح القبة، دم الغزال بحبه اوي لمغزاه وبعشق مخرجة".

كما حكت عن إحدى المواقف التي جمعتها بالفنان الراحل أحمد زكي، ولاسيما وقت تصوير فيلم أيام السادات، مُضيفة :"روحت عملت ادويشن لأيام السادات واترفضت أحمد زكي قابلني وشاف ان ممكن اعمل جيهان السادات وأنا صغيرة، كان نفسه محمد خان يتعرف عليا، روحت أول مرة ومعرفش خدني ولا، كلمني بعدها أحمد زكي وطلب مني اروحله تاني ، فكرت ان حصل عطل الشريط باظ، ٣ مرات قالى مش عايزك تزعلي مني أستاذ محمد خان مش عاوزك، هتروحي تاني تعملى اختبار مع أستاذ طارق التلمساني، وأعتقد أنه أثر على محمد خان، خدت الدور والكواليس كانت فخمة، بحب أحمد زكي، ربنا يرحمه".

وأشارت منى زكي أن علاقتها غير جيدة بالسوشيال ميديا، مُضيفة :" مبعرفش اخد سيلفي وبتوتر من التصوير، ماليش في السوشيال ميديا بتفرج كإنها جرنال".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.