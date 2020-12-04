بالمكياج هتكونى كويسة.. منى زكى تكشف عن سبب قبولها فى "أيام السادات"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة منى زكى عن سبب قبولها فى فيلم "أيام السادات" مع الفنان الراحل أحمد زكى.

وقالت منى زكي خلال ندوتها فى مهرجان القاهرة السينمائي"أنها اترفضت ثلاثة مرات لتقديم شخصية زوجة رئيس السادات "جيهان"، بسبب المخرج محمد خان".

وأضافت" أحمد زكي طلب منه أنه يشوفني مرة تانية وفى الآخر وافق، وقال بالمكياج هتبقي كويسة وتقبلت فى الدور".

منى زكى بدأت مسيرتها الفنية مبكرا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحى فى مسرحية "بالعربى الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التى تُظهر مواهبها المتعددة، فى التمثيل والرقص والأداء الصوتى، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن فى اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.