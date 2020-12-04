منى زكى: لو حياتى من غير أحمد حلمى مكنتش هكون سعيدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة منى زكى عن أهمية وجود الفنان أحمد حلمى فى حياتها الشخصية، وذلك خلال ندوتها مع الإعلامية رايا أبي راشد فى مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت منى زكى، أنها لاتتخيل حياتها بدون زوجها الفنان أحمد حلمى، ولو أنه غير موجود كانت حياتها ستكون تعيسة وحزينة.

يذكر أن منى زكى لديها من الفنان أحمد حلمى ثلاثة أطفال، وهي تهتم إلى جانب أعمالها الفنية، بالقضايا الاجتماعية خاصة المتعلقة بالأطفال مما أهّلها لتصبح سفيرة اليونيسيف، حيث تركز جهودها على نشر الوعي في ملفات هامة تخص حقوق الطفل مثل الختان، وسوء تغذية الأطفال، والفقر، وعمالة الأطفال.