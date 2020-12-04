منى زكي من القاهرة السينمائي: أفتقد حنان ترك.. وهذا ما فعلته لأقابل محمد صبحي في بداياتي

حاورت الإعلامية ريا أبي راشد منى زكي، التي كرمها مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح، بجائزة فاتن حمامة للتميز، واقيمت الجلسة الحوارية في مسرح we بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من أيام القاهرة لصناعة السينما.

وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم السيناريست تامى حبيب، وبسنت شوقي، بالاضافة الي رئيس المهرجان محمد حفظي.

ونرصد من خلال هذا التقرير ابرز التصريحات التي قالتها منى بالجلسة الحوارية.

- أشكر رئيس المهرجان محمد حفظي على ماقدمه في المهرجان من جهد، وايضا زوجي الفنان احمد حلمي، وشريف عرفة، وعاطف سالم، ومحمد خان، وكل من عملت معهم في السينما واثروا في.

- اول حلم حلمته حينما شاهدت الزوجة 18 وكنت مبهورة بخفة الدم ولذاذة الزوجة، واحببت بعدها التمثيل، واحببت ان اعيش اللحظلت التي اشاهدها على الشاشة، وبدأت اتعلم كيف اعيش اللحظة، وادخل في عوالم مختلفة، لذلك انا شبعت من الناس لاني اشعر بالتواصل الدائم معهم، وعشت تجاربهم، والفن هو التواصل بين الناس.

- بدأت التمثيل من ايام المدرسة، وكنت وراء المسرح في البداية، ولكن غابت احداهم عن المسرحية وطلبوا مني ان اتواجد بدلا منها، وحينما قدمت الدور ضحك الناس جدا، واحرجني هذا كثيرا، وبطلت اشارك في مسرح المدرسة، وحينما عدت الي مصر وجدت امي تخبرني ان محمد صبحي يريد وجوه جديده، فقلت لها اريد ان اراه وذهبت وطلبوا مني ان اكون استعراضية فتعجبت، ولكن وافقت وحينما صعدت اكتشف "صبحي" اني لم احضر شئ، وطلب من ان اذهب واتي بعد ذلك، فاخبرته انني اتيت لاراه فقط، ولكنه اصر على ان احفظ مشهد واتواجد، وذهبت بالفعل ونجحت.

- اتسحرت بالسينما وصممت ان اظل بها واكتشف كل التفاصيل حولي، والتمثيل يشعرني بعظمة الانسان والمشاعر الخاصة به.

- أحب اراقب الاشخاص وراء الكاميرا واتعلم منهم، لانني دائما اطمح لان اكون افضل.

- المخرج هو البوصلة لأى عمل فني، ويملك خيوط العمل، ويخرج الفيلم او المسلسل في النهاية شبه روح المخرج.

- انا بحب فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، واسام السادات، احكي ياشهرازاد، تيمور وشفيقة، دم الغزال، بالاضافة الي مسلسل افراح القبة.

- استعد لفيلم مع المنتج محمد حفظي، واخضر له حاليا، واعلن هذا امام الجميع لكى ينتهى منه سريعا.

- احب منة شلبي وبسنت شوقي، ومفتقده حنان ترك جدا، لانها كاريزما عظيمة، وصابرين خطيرة في موهبتها، وهذا الكلام ليس مجاملة، واذا حدث بين احد من جيلي خلافات سرعان مانتهى لأن الحب مسيطر.

- أحب وضع بخور قبل ان أبدا التمثيل، واسمع المزيكا، وأذاكر مشاهدي قبلها بيوم، وعندي عيب انني لا استطيع ان اقول الكلام المكتوب كما هو، وبيسامحني الاساتذة الكبار من المخرجين.

- طول عمري بنت مسترجلة لاني كنت شقيقة لولدين، وحينما طلبوا مني ان اجسد السندريلا تعجبت واخذ مني وقت طويل وبعد اناهاء الشخصية ظلت معي بعد الانتهاء، وايضا الشخصية التي اجسدها حاليا في مسلسل سيعرض قريبا.