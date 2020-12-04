شاهد.. ليلى علوي تهنئ شقيقتها الصغرى بعيد ميلادها: سندي وبنتي والعيلة بالنسبالي

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة شقيقتها الصغرى بعيد ميلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ليلى علوي ، فيديو به الكثير من الصور العائلية مع شقيقتها، وعلقت قائلة: "4 ديسمبر، عيد ميلاد اختي الصغيرة اللي بعتبرها سندي وبنتي والعيلة بالنسبالي هي وجوزها وبناتها وحفيدها".

وتابعت "ربنا يخليكي ليا يا لميا ويسعدك ويحفظك ودايمًا في ضهري ودايمًا مقوياني ومحلية حياتي، سنة حلوة يا أختي الصغيرة????????????ليلى_علوي".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏"هى ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.‎ ‎

ظهرت الفنانة ليلى علوي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وتألقت بفستان قصير ومميز باللون الأسود ومطعم بنقشات باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التي تبرز عن اناقتها، كما اعتمد تصميم الفستان على وضع رسومات رقيقة باللون الأبيض ، كما تميز الفستان بشكله الناعم ليكشف عن اناقتها، وحملت حقيبة يد باللون الأسود.

وافتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020.

وأشاد في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.

وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.