ليلى علوس تهنئ شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها عبر "انستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة شقيقتها الصغرى بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث قامت "علوي" بنشر فيديو يحتوى على الكثير من الصور العائلية مع شقيقتها، وعلقت على الفيديو قائلة: "4 ديسمبر، عيد ميلاد اختي الصغيرة اللي بعتبرها سندي وبنتي والعيلة بالنسبالي هي وجوزها وبناتها وحفيدها".

وتابعت "علوي" حديثها قائلة: "ربنا يخليكي ليا يا لميا ويسعدك ويحفظك ودايمًا في ضهري ودايمًا مقوياني ومحلية حياتي، سنة حلوة يا أختي الصغيرة????????????ليلى_علوي".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏"هى ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.‎ ‎

وظهرت الفنانة ليلى علوي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وتألقت بفستان قصير ومميز باللون الأسود ومطعم بنقشات باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التي تبرز عن اناقتها، كما اعتمد تصميم الفستان على وضع رسومات رقيقة باللون الأبيض، كما تميز الفستان بشكله الناعم ليكشف عن اناقتها، وحملت حقيبة يد باللون الأسود.

