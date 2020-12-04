صاحبة أغنية على بالي.. شاهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة عايدة الأيوبى

نشرت الفنانة عايدة الأيوبي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها بعد فترة من الغياب عن الظهور الإعلامي للجمهور.
وعلقت عايدة الأيوبي على صورتها، قائلة: «جمعتكم مباركة إن شاء الله»، ليتفاعل معها عدد كبير من متابعي صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك.
كانت الفنانة عايدة الأيوبي، ذاع صيتها في بداية تسعينيات القرن الماضي، وقدمت أبرز أغاني هذه الحقبة باسم «على بالي» لتعتزل الفن في أوج شهرتها ثم عادت مرة أخرى للساحة في عام 2009، ولكن بأغان دينية ووطنية، لتعتزل باقي الأغاني .
وكان احدث ظهور إعلامي للفنانة المعتزلة عايدة الأيوبى، في شهر مايو من العام الماضي 2019، إذ قالت إنها اختارت طريقا معينا تسير فيه أحبه وأعجب به الجمهور، موضحًة أنها تفضل الغناء فى الأوبرا الذي يناسبها لأنها تحب أن تؤدى الإنشاد الدينى على طريقتها.
ونفت "الأيوبي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "عرب وود" والمذاع عبر فضائية "روتانا"، اعتزالها، مؤكدة أنها تستعد لإحياء الحفلات الكلاسيكية والشباب لهم نصيب كبير من أغانيها ويحبون الاستماع إليها.
وأوضحت أن بعدها عن الساحة الغنائية ليس بإرادتها وإنما تحاول إنتاج أغانٍ لنفسها كل فترة، مشيرًة إلى أنها تفضل المطربة أصالة فى مغنيات الجيل الحالي.
وقبل عامين، أكدت المطربة عايدة الأيوبي، أنها ليس لديها وقت فراغ لممارسة مهنة التدريس بخلاف ممارسة الإنشاد الديني.
وتحدثت "الأيوبي"، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، عن أسرتها، وأولادها، وعلاقتها بهم، قائلةً "ابني يدرس في ألمانيا، وبنتي في السنة الأخيرة في الثانوية العامة".
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