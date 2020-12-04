نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راندا رياض تتألق مع الشرنوبي في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد الشرنوبي صورة له مع زوجته راندا رياض في فعاليات ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "الشرنوبي" في الصورة ببدلة سوداء متألقة كما حرصت "رياض" على ارتداء فستان أسود متألق أبرز أنوثتها كمان اعتمدت على الميك أب الصاخب.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي السينمائية مشاركته في فيلم "بنات ثانوي" مع جميلة عوض وسلمى أبو ضيف وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.