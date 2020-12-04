نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها وتعلق:"وحشتوني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "عجرم" في الصورة ترتدي فستان باللون الرمادي، وعلقت على الصورة قائلة:" وحشتوني كلكم".

في سياق منفصل، حرصت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، على تهنئة دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ49، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب:"كل سنة والإمارات بخير وأمن وأمان وإدهار، اليوم الوطني الـ 49".

يشار إلى أن آخر أغنيات نانسي عجرم "إلى بيروت الأنثى" من قصيدة تحمل نفس الاسم للشاعر الكبير نزار قباني، ٔلحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.

الجدير بالذكر وكشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن الفنانة نانسي عجرم دخلت في خلاف مع مواطنتها إليسا بالخطأ بسبب مسؤولي حسابها على موقع التدوين الاجتماعي تويتر والذي أشعل الامر بعدة تغريدات.

وقالت نضال الأحمدية بحسب وسائل إعلام لبنانية إن الأشخاص المسؤولين عن حساب نانسي عجرم بـ تويتر تسببوا في توريطها مع إليسا، لافتة إلى أن إليسا أذكى من نانسي عجرم.

بينما واصلت إليسا تعليقها على أزمتها مع الفنانة نانسى عجرم حول من منهما "نمبر 1" من حيث الأعلى مشاهدة من خلال أعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع أنغامى.