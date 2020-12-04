نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خلافهما.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه رسالة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة لشقيقته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عبد العزيز" قائلا: "ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجه من الدنيا غير اني اشوفك ناجحه ومرتاحه في اختياراتك بالشكل الي يليق بيكي".

يذكر أن علاقة وائل عبد العزيز بشقيقته ياسمين عبد العزيز كانت تحولت في الفترة الأخيرة من سئ إلى أسوأ وذلك عقب زواجها من الفنان أحمد العوضي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع شريف منير وكريم فهمي.