نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف منير يشارك جمهورة بـ صورة من مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان شريف منير، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له من حفل افتتاح مهرجان القاهرة الـ 42 بمقر دار الاوبرا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "منير" في الصورة يرتدي بدلة كلاسيك سوادء، وعلق على الصورة قائلاَ:" من مهرجان القاهرة السينمائي دورة الـ 42".

يذكر أن آخر أعمال شريف منير الدرامية مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضة خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2020.

أما أخر اعمال "منير" السينمائية" ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة، والذي تم عرضه بمناسبة احتفال نصر أكتوبر.

