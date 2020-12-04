نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا في مهرجان القاهرة.. عرض فيلم "تفاح" ممثل اليونان في سباق الأوسكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض في السابعة من مساء غدا السبت، فيلم "تفاح" إخراج خريستوتس نيكو، الذي يمثل اليونان في سباق أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

الفيلم يعرضه المهرجان لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول جائحة غامضة تضرب سكان العالم، تجعل البشر يفقدون الذاكرة بشكل مفاجئ، حيث يجد آريس نفسه منخرطًا في أحد برامج إعادة التأهيل لمحاولة مواجهة العالم في ظل هذه الظروف الجديد.