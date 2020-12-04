نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فلوكس من داخل الجيم ويعلق:" حافظ على الجزء الغير عاقل في شخصيتك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه بـ صوره جديدة له من داخل الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "فلوكس" في الصورة وهو يماريس رياضة رفع الأثقال، وعلق على الصورة قائلاُ:" حافظ على الجزء غير العاقل من شخصيتك، الجزء المشاغب الضحوك، الفوضوي، الجزء الذي يعيد روحك طفل مهما بلغ عمرك ".

وكشف الفنان أحمد فلوكس مؤخرا إن أسوأ شيء حدث له في حياته هو أنه تعرض للسحر، موضحا أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لـ هنا شيحة.

وأضاف أحمد فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياه، انه كان يشعر بأشياء غريبة وانه مسلوب الإرادة وكاره التمثيل، قائلا: "عندى فلوس وبفتح شركات وبكسب فلوس كتير لكنى مش حاسس بحاجة".

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021.

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.