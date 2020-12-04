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سلوى محمد علي تحكي كيف ارتبطت بزوجها الأول.. "أنا اللي طلبته للجواز"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سلوى محمد علي، إنها هي التي طلبت من زوجها الأول الزواج منها، بعدما أحبته.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة: "حبيت زوجي الأول وطلبته للجواز"، موضحة أنها اصطنعت خلال عملها معه في إحدى المسرحيات تعطل سيارتها لكي تركب معه في سيارته رغم إنها لم تكن متأكدة من مبادلتها نفس الشعور.

ولفتت ألى إنها لا تمانع من تقدم المرأة للرجل بطلب الزواج خاصة لو "كان راجل يستاهل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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