نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا في مهرجان القاهرة.. مروان حامد يحاور المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاور المخرج مروان حامد في الساعة 12:45 من ظهر غدا السبت، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، تحت عنوان "من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد".

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني هولندي ولد في الناصرة، أخرج فيلم "الجنة الآن" الذي حصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي في عام 2006. وترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.