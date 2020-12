نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا في مهرجان القاهرة.. حلقة نقاشية عن الوعي الأخلاقي والعملية الإبداعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدير المخرجة هالة جلال في الثانية والنصف من مساء غدا السبت، بدار الأوبرا المصرية، حلقة نقاشية تحت عنوان "الوعي الأخلاقي: هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعية؟"، وذلك برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يشارك في الحلقة النقاشية، المخرجة آيتن أمين والمخرج يسري نصر الله وجيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وكاتبة السيناريو دينا نجم والمخرجة ورئيسة رابطة المخرجين السينمائيين الدنماركيين كريستينا روزيندهل.

وتحت عنوان "دليلك لكي تحقق الأعمال المقتبسة عن نصوص أدبية نجاحاً عالمياً" يقدم فريدريك أف مالمبورج المدير التنفيذي لشركة Eccho Rights محاضرة في الرابعة من مساء غدا ولمدة ساعة في فندق ماريوت.

وفي السادسة مساءً، ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة، يلتقي الجمهور بفريق شركة الإنتاج المستقلة THE POPULATION، مينيت لوي، منتجة فيلم The Tale، ومولي آشر منتجة فيلم Nomadland، وديريك نغوين مخرج فيلم The Housemaid، وتدير النقاش ماريا راكيل بوزو مديرة المبادرات التعليمية والدولية في Film Independent التي تتولى رعاية الحلقة النقاشية.