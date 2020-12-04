صور النجوم يحيون حفلاتهم في اليوم الوطني الإماراتي..حسين الجسمي وبلقيس الأبرز

أحيا عدد من نجوم الغناء، حفلات غنائية مساء أمس، الخميس، بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ49، الذي يوافق 2 ديسمبر، الجاري، ومن بين هؤلاء الفنان حسين الجسمي وبلقيس وعيضة المنهالي.

حسين الجسمي في اليوم الوطني

حسين الجسمي تألق في حفله، بالأمس والذي أقيم بمسرح المجاز بالشارقة، ونشر عبر حساباته الرسمية، مجموعة صور له من الحفل، الذي ظهر وهو يغني فيه ويعزف على البيانو، وافتتح الجسمي وصلته الغنائية بأغنية أعز الناس وتبعها بمجموعة كبيرة من أغنياته الوطنية والعاطفية وسط تفاعل الجمهور.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، وعلق على الصور التي نشرها وقال: "ااحتفلنا مع الجمهور الحبيب في مسرح المجاز بالشارقة بسيرة الوطن الحافلة بالمحبة والعطاء والإنسانية، ورسمنا لوحة وطنية بألوان علم الإمارات"

بلقيس ومحمد الشحي

بلقيس النجمة اليمنية، وزميلها محمد الشحي، التقيا الجمهور بعد فترة طويلة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأحيا كل منهما حفلًا في حديقة برج بارك بدبي أول أمس.

محمد الشحي بدأ وصلته الغنائية بقصيدة الصقور المخلصين وأهداها إلى جنود الوطن، وعبر فيها عن فخره بهم وبشجاعتهم ووفائهم للوطن، ثم قدم أغاني "شبيه زايد" وجيش البلد" و"جيشة خليفة"، وبعدها أطلت بلقيس على الجمهور، وقامت بغناء النشيد الوطني، وهنأت الجميع باليوم الوطني لدولة الإمارات، ثم قدمت عدة أغاني مميزة منها "هذا مَلَكنا".

عيضة المنهالي وشمة حمدان

الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، والفنانة الإماراتية شمه حمدان احتفلا بالعيد الوطني الإماراتي الـ49، وسط إجراءات إحترازية، في حديقة البرج بدبي، وغنّى المنهالي مجموعة من أهم أغنياته، وشارك جمهوره بعدة صور من الحفل على انستجرام.

وعلق عيضة على الصور قائلًا: "رغم الإجراءات الاحترازية إلا أنكم أثبتوا أنكم الرقم الصعب دائما و أبدا.. شكرا من القلب لكل من حضر و شكري الكبير لمبدعتنا الفنانة شمه حمدان".