عربية معدية" برنامج مسابقات ومفاجئات مالية على القاهرة والناس

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت قناة القاهرة والناس في عرض برنامج "عربية معدية" ويقدمه أحمد الوكيل، وهو برنامج مسابقات جديدة في الإعلام والقنوات الفضائية فريد من نوعه، حيث تعتمد الفكرة على استضافة بعض الأشخاص، ويخوضوا مسابقة تنقسم الى 3 مراحل، المرحلة الاولى بثلاثة أسئلة، كل منها بألف جنيه، فيما تتضمن الفقرة الثانية 3 أسئلة كل منها 1500، بينما المرحلة الثالثة سؤالين فقط، الأول بألفى جنيه، والثاني بخمسة الاف جنيه.

وخلال حلقة الأمس تمكن الشاب عبد الله ووالده من الفوز بثلاثة آلاف جنيها، حيث تعتمد فكرة البرنامج، على اجابة ضيفا الحلقة على مجموعة من الأسئلة في ثلاث فقرات، بمبالغ مالية مختلفة، أثناء تواجدهم في السيارة والتي يقودها أحمد الوكيل وهو يقوم بسؤال الضيوف.

السؤال الأول من فقرة على الماشي كان، في أي مدينة وجد حزلقوم نفسه بعد أن قرر أن يسافر لليونان في فيلم لا تراجع ولا استسلام، وأجاب عبد الله "بلطيم" وهي الاجابة الصحيحة للسؤال، اما السؤال الثاني فكان، من هو صاحب مقولة، "ثواني اتحزم واجيلك" ليرد والد عبد الله سريعا، "ستيفان روستى" اما السؤال الثالث فكان، "اسماعيل ياسين في فيلم اسماعيل ياسين في الاسطول كان اسمه ايه" فأجاب عبد الله، "العسكرى رجب" وهي الاجابة التي منحت عبد الله ووالده 3 الاف جنيه متخطيين المرحلة الاولى من البرنامج.

وفي الفقرة الثانية، "العبها" طالب الوكيل والد عبد الله بدندنة اغنية ما دون ترديد الكلمات، ليتعرف عليها عبد الله، وهو ما تحقق بعد الاستعانة بوسيلة مساعدة وحصل عبد الله ووالده على 1500 جنيها، ولكن في السؤال الثاني بالفقرة لم يتمكن عبد الله ووالده من اجابته، لتنتهى الفقرة بحصول الثنائي على 3 الاف جنيها فقط.

